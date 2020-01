Gli over 65 hanno l'animo dei Millennials navigano su Internet e apprezzano la società globale

Si può essere millennials dentro anche se si è in età di pensione. Hanno più di 65 anni, ma il loro stile di vita sembra infatti proprio quello dei giovanissimi. Più della metà (il 54%) si sente del tutto a proprio agio nella società globale: il 79% dedica almeno un'ora della settimana a navigare in internet. Scelgono la Tv (la guarda frequentemente il 54%) e le attività di tipo religioso (solo il 15% dedica almeno un'ora della settimana).



Sono informati (l'87%), hanno molti hobby e voglia di mettersi alla prova su cose nuove (78%). Il 38% di loro vorrebbe possedere sistemi di domotica controllabili da smartphone. Il 47% si interessa alle nuove mode e tendenze, ma in generale sono orgogliosi della loro autonomia. Bassa è però la fiducia per le banche e il loro servizi (58%).



Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla ricerca Swg per il "Grey Scale Economy Lab", un progetto promosso da Havas Pr per l'istituzione di un osservatorio e un laboratorio di studio e ascolto relativo agli over-65. Secondo Riccardo Grassi, coordinatore dell'indagine per conto di Swg, si tratta di una

generazione attiva che si sente giovane e desiderosa di esplorare la nuova era digitale

E' una generazione molto lontana dagli stereotipi consolidati - aggiunge - ma che dopo avere affrontato la rivoluzione culturale del 1968 durante la propria giovinezza è pronta a rimettersi in gioco e a rispondere alla sfida della società digitale

