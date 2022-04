Elisir di lunga vita: cellule ringiovanite di 30 anni in laboratorio

Martedì 12 Aprile 2022, 11:57

Sembrare più giovani di quel che siamo è un desiderio che hanno in molti. Farà piacere allora sapere che uno studio è riuscito a ottenere cellule ringiovanite di 30 anni in laboratorio. Il tutto è avvenuto grazie a una tecnica di riprogrammazione cellulare parziale messa in atto dai ricercatori del Babraham Institute, in Gran Bretagna. Lo studio potrebbe rivelarsi utile nella medicina rigenerativa e nella lotta all’invecchiamento ed è stato descritto sulla rivista eLife. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

