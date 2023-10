Covid, aumentano i contagi in Europa: + 19% in un mese con la variante Eris. Al via con le vaccinazioni in Italia

Nessuna sorpresa e come già previsto, i casi di Covid in Europa hanno ripreso a crescere. Nell'ultimo mese sono stati registrati 177 mila contagi, pari a un 19% in più rispetto al mese scorso. Nel mondo, invece, si osserva un trend opposto, con un calo del 55% dei contagi globali complessivi, pari a 685 mila. La riduzione è frutto della brusca frenata dei contagi (-65%) nella regione del Pacifico Occidentale dell'Oms, che aveva visto (specie in alcuni Paesi) una forte recrudescenza dell'epidemia.

