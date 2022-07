Dita della mano, l’anulare dice molto di te

Lunedì 18 Luglio 2022, 14:48

Avete mai fatto caso alla lunghezza del vostro anulare rispetto al resto della mano? Probabilmente no, eppure a quanto pare sarebbe indizio di alcuni tratti della personalità, e non solo. A dirlo sono alcuni ricercatori britannici e statunitensi che appunto hanno studiato la lunghezza delle dita della mano per capire se ha a che fare con lo sviluppo dell’organismo e con la personalità. Ecco perché si parla di “teoria dell’anulare”. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

