Martedì 14 Maggio 2024, 19:21

Alcuni ricercatori del politecnico federale di Zurigo, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology, avrebbero sviluppato un nuovo gel che sembrerebbe essere in grado di annullare gli effetti negativi dell'alcool sull'organismo dell'essere umano.

Alcool, arriva la pillola contro gli effetti della sbornia: la svolta dalla Gran Bretagna

Cosa è

Il gel è composto da proteine ​​del siero di latte. Nel tratto gastrointestinale converte l'alcol in acido acetico senza produrre effetti dannosi per l'organismo. Come ha spiegato all'agenzia di stampa Keystone-SDA il ricercatore capo Raffaele Mezzenga il gel ridurrà anche gli effetti dannosi e inebrianti dell'alcol sull'uomo. Secondo il ricercatore questa nuova tecnologia potrebbe offrire una nuova soluzione per la lotta contro l'abuso di alcol.