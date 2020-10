Covid, l'immunologa Viola: «Agire subito o i numeri saranno impressionanti. Rischiamo pesanti misure a Natale»

«Bisogna agire subito o i numeri diventeranno impressionanti», a dirlo, con tono accorato, è Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova che commenta i dati del contagio da Covid in Italia. «Con il virus bisogna giocare d'anticipo. Se non si mettono in atto ora delle misure per contere il contagio, rischiamo interventi pesanti a ridosso del Natale».

Professore picchia in classe uno studente senza mascherina: «Sbagli tu, sbaglio io»

L'invito arriva attraverso un post su Facebook: «Proprio oggi ho comunicato la decisione che la sezione Covid19 del Festival della Scienza di Genova, di cui sono direttrice scientifica non si farà in presenza come era stato deciso mesi fa, ma via streaming. È triste, ma necessario». Quindi un pensiero rivolto agli italiani: «Il Governo dovrà fare la sua parte, ma tutti dobbiamo fare uno sforzo per impedire che la situazione precipiti. Usiamo la mascherina, evitiamo gli assembramenti. Limitiamo gli eventi in cui la distanza non può essere mantenuta».

La situazione è preoccupante. I numeri crescono e, se non interveniamo subito, nel giro di un paio di mesi saranno... Pubblicato da AntonellaViola su Mercoledì 7 ottobre 2020

