Nelle ultime due settimane Spagna e Romania sono state le nazioni con più morti per Covid-19. Secondo i dati ufficiali diffusi dall'agenzia dell'Unione europea Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) in Spagna, nelle ultime due settimane, l'incidenza dei decessi (per ogni centomila abitanti) è di 3,4, quella della Romania è di 3,2. Molto male anche la Repubblica Ceca, 2,5.

Il dato dell'incidenza è più attendibile rispetto a quello assoluto perché tiene in considerazione il numero di abitanti. La fotografia delle ultime due settimane serve a valutare l'andamento dell'epidemia. L'Italia, rispetto a questi due Paesi, per ora è in una situazione notevolmente migliore: il dato dei decessi di 0,5 ogni 100mila abitanti, dunque un settimo di quello spagnolo.

Anche sul numero dei nuovi casi, sempre riferito alle ultime due settimane, è evidente una diversa velocità dell'epidemia: in Spagna si viaggia a 305 infetti ogni 100mila abitanti, in Romania a 128,6, in Italia a 48,7. Attenzione, però, se il dato spagnolo, sulle due settimane, è tra i più alti in Europa, quello della Romania non è così rilevante e questo però fa pensare, visto il numero dei decessi, che non si riesca a intercettare tutti i positivi in quel Paese.

Per capire: come numero di casi nelle ultime due settimane, dopo la Spagna seguono l'Olanda (270,2), la Francia (248,7) e il Belgio (232,8): ma l'incidenza dei decessi è assai più bassa di quella della Romania (rispettivamene 1,4, 1,1 e 1,1), segnale che comunque si stanno identificando meglio, rispetto alla Romania, i positivi. Discorso a parte, molto preoccupante, per la Repubblica Ceca: ha in assoluto in Europa il numero di nuovi infetti più elevato nelle ultime due settimane (346,1 ogni centomila abitanti) e come detto anche il numero delle vittime è tra i più elevati, 2,5.

Nei raffronti tra le nazioni europee, colpisce la differenza rilevante tra due nazioni confinanti e con connessioni quotidiane: il Portogallo ha un terzo dei casi e delle vittime della Spagna (dato sempre rapportato al numero degli abitanti, sia chiaro, dunque è evidente il fatto che a Lisbona la situazione sia maggiormente sotto controllo rispetto a Madrid).

Ma dove si sta morendo di meno in Europa, sempre stando ai dati ufficiali delle ultime due settimane? Detto che l'Italia, almeno per ora, ha una delle incidenze più basse, la situazione migliore è in Svezia, Finlandia e Cipro (0,1 vittime ogni 100mila abitanti), molto bene anche Germania e Norvegia (0,2). Islanda e Liechtenstein sono a zero vittime, ma sono Nazioni con caratteristiche molto pecurliari.

Infine, se guardiamo i dati totali, vale a dire dall'inizio della pandemia, Spagna, Francia e Regno Unito sono le tre nazioni che hanno registrato più casi, Regno Unito, Italia e Francia più vittime.

Ultimo aggiornamento: 13:01

