Covid, l'aspettativa di vita globale è scesa di quasi 2 anni, lo studio: «Impatto peggiore di guerre e disastri naturali»

Uno studio pubblicato su una rivista scientifica inglese,“The Lancet”, ha evidenziato come il Covid tra il 2019 e il 2021 abbia ridotto l'aspettativa di vita nel mondo di quasi 2 anni. Queste valutazioni sono state fatte all'interno dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell'università di Washington negli Usa.

Lo studio

Gli scienziati hanno evidenziato come questo calo di aspettativa di vita abbia rappresentato un inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni. Questo studio ha osservato che: per gli adulti né la guerra né i disastri naturali hanno avuto un impatto cosi importante nella loro aspettativa di vita come il Covid. Tra i bambini minori di 5 anni i tassi di mortalità sono scesi del 7% dal 2019 al 2021, con mezzo milione di decessi in meno. Nelle fasce d'età sopra i 15 anni la mortalità è aumentata del 22% per i maschi e del 17% fra le donne e infine tra gli anziani la mortalità è cresciuta in un modo esponenziale mai visto negli ultimi 70 anni. Gli scienziati concludono dicendo che nonostante la pandemia tra il 2020-2021 abbia ucciso 16 milioni di persone, i progressi fatti precedentemente non vanno cancellati visto che: «l'aspettativa di vita alla nascita è aumentata di quasi 23 anni tra il 1950 e il 2021».