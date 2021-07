AstraZeneca e Sputnik, la combinazione dei vaccini «può essere efficace». I nuovi studi sui mix

Sabato 31 Luglio 2021, 10:20

Nuove frontiere sui vaccini. Per ottimizzare e velocizzare l'immunizzazione globale si cercano nuove strade, come quella della combinazione di più vaccini. La sperimentazione umana di un vaccino Covid che combina l'iniezione di AstraZeneca con lo Sputnik V è stata già approvata in Azerbaigian, Emirati Arabi Uniti, Bielorussia e Argentina. E ora anche in Russia. E il risultato di questi studi, appena resi noti, testimonia che questa strada può essere percorsa con successo. Quello effettuato in Argentina, per esempio, non ha rivelato effetti collaterali gravi combinando il primo componente del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V con i farmaci di AstraZeneca e Sinopharm. L'annuncio è stato fatto dall'amministrazione di Buenos Aires. «Il ministero della Salute della provincia di Buenos Aires riferisce che, secondo i risultati preliminari, durante lo studio di sicurezza in corso sulla combinazione del vaccino Sputnik V con i farmaci AstraZeneca e Sinopharm, non sono stati identificati effetti collaterali gravi».

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Pfizer, l’influencer e quella strana agenzia: «Super... COVID Variante Delta, Crisanti: «Il vaccino non basta.... LE NORME Come entrare in Francia? Dal Green Pass al tampone, le regole in... ROMA Pfizer, un milione di dosi in arrivo dalla seconda settimana di... VACCINI Vaccini, il 99% dei morti in Italia da febbraio non aveva... VACCINI Lazio, vaccini last minute prima di partire? Da Fiumicino ai... COVID-19 Virus in Israele, nuovo record di contagi. Il governo valuta la... MONDO Astrazeneca-Pfizer, mix di vaccini funziona. Studio su Nature:...

Mix di vaccini, test e risultati

Secondo il governo locale, il 41,6% dei partecipanti allo studio non ha avuto complicazioni dopo la seconda vaccinazione. «L'8,4% ha riportato febbre e mal di schiena, il 50% ha riferito dolore nel punto di iniezione», ha affermato il Ministero della Salute. L'età media dei partecipanti allo studio, iniziato il 7 luglio, è di 49 anni. Non sono ancora stati ottenuti dati sull'efficacia della combinazione di vaccini. Ad oggi, 24.919.053 persone sono state vaccinate con la prima dose in Argentina, 6.865.086 persone hanno ricevuto entrambi i componenti. In Argentina, lo Sputnik V viene utilizzato insieme ai vaccini di AstraZeneca e Sinopharm.

Vaccino, cosa devo portare alla seconda dose? Tutti i documenti necessari

Nuovi studi

Un'altro studio che combina il primo componente del vaccino Sputnik V e il vaccino AstraZeneca-Oxford University, condotto dal Fondo per gli investimenti diretti della Russia (RDIF), ha scoperto che la combinazione non porta a esiti negativi. I dati iniziali dell'analisi ad interim sull'immunogenicità dell'uso combinato dei vaccini AstraZeneca e Sputnik V hanno dimostrato un «profilo di sicurezza elevato» e «nessun evento avverso grave o caso di coronavirus dopo la vaccinazione», si legge in una nota del RDIF. I primi dati sull'immunogenicità dell'uso combinato dei due vaccini saranno pubblicati ad agosto. Anche l'India potrebbe presto vedere uno studio sulla combinazione di Covishield dell'India Serum Institute e Covaxin di Bharat Biotech. Il comitato di esperti in materia della Central Drugs Standard Control Organization ha raccomandato uno studio e una sperimentazione clinica per mescolare le dosi dei due. Le prove, tuttavia, dovranno essere approvate dal Drugs Controller General of India.

Variante Delta, Crisanti: «Il vaccino non basta. Così l'immunità di gregge non si raggiunge»

Volontari in Russia

La domanda di miscelazione delle dosi del vaccino è stata presentata dal Christian Medical College di Vellore, che condurrà le sperimentazioni cliniche. RDIF ha avviato partnership con altri produttori di vaccini per condurre studi congiunti su una combinazione del primo componente di Sputnik V con altri vaccini. Il produttore di vaccini russo ha avviato una partnership nel dicembre 2020 con il Gamaleya Center, AstraZeneca e R-Pharm. Gli studi sulla sicurezza e l'immunogenicità della combinazione del vaccino AstraZeneca e del primo componente del vaccino Sputnik V sono iniziati a febbraio in Azerbaigian. Cinquanta volontari sono stati vaccinati e nuovi partecipanti sono stati invitati a partecipare alla sperimentazione. La Russia, dopo che il comitato etico del ministero della salute aveva sospeso a maggio il processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche e richiesto ulteriori informazioni, ha dato ora il via libera per portare avanti gli studi clinici che combinano il siero britannico e lo Sputnik V. La sperimentazione, che arruolerà 150 volontari e osserverà come una combinazione dei due vaccini innesca una risposta immunitaria, sarà condotto in cinque strutture mediche a Mosca e San Pietroburgo, e dovrebbe concludersi all'inizio di marzo 2022.

Study in Argentina shows safety of combining Sputnik V with other vaccines:https://t.co/llDerWpcsr pic.twitter.com/6cl5FJnD5L — TASS (@tassagency_en) July 31, 2021

Efficaci contro le varianti

Kirill Dmitriev, Ceo di RDIF, ha affermato che con «l'emergere di nuovi ceppi del coronavirus, le partnership tra i produttori di vaccini e la combinazione di diversi vaccini sono fondamentali per combattere con successo la pandemia». Sia lo Sputnik V che l'iniezione di AstraZeneca sono vaccini vettoriali virali basati su una prima dose seguita da un richiamo. Tali iniezioni di vettori virali utilizzano virus modificati innocui come veicoli, o vettori, per trasportare informazioni genetiche che aiutano il corpo a costruire l'immunità contro future infezioni. La prima dose di Sputnik V si basa sull'adenovirus di tipo 26, mentre il vaccino COVID-19 di AstraZeneca, sviluppato insieme all'Università di Oxford, utilizza un vettore di adenovirus scimpanzé. «In particolare, il vaccino Sputnik Light può essere utilizzato in combinazione con altri vaccini per aumentarne l'efficacia anche contro nuove varianti che compaiono a seguito della mutazione del virus», ha spiegato Dmitriev.

L'Oms: necessari ulteriori dati

Gli sviluppatori di Sputnik V avevano proposto di combinare il vaccino con AstraZeneca a novembre, suggerendo che potrebbe aumentare l'efficacia del siero britannico. A sua volta, AstraZeneca aveva annunciato a dicembre l'avvio di uno studio per testare la combinazione a dicembre. I ricercatori in Gran Bretagna hanno anche testato se la combinazione del vaccino di AstraZeneca con altri prodotti, compresi i vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech e Moderna, sia sicura ed efficace. I primi risultati hanno dimostrato che la combinazione del vaccino di AstraZeneca con il vaccino Pfizer-BioNTech produce una forte risposta immunitaria. L'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che è probabile che la combinazione e l'abbinamento di diversi vaccini COVID-19 funzionino, ma sono necessari più dati per essere certi.