Vaccino Pfizer, sì della Ue e di Aifa alle dosi per 12-15enni. Il Cts: «Efficace e sicuro»

Sì al vaccino per gli adolescenti con età compresa tra i 12 e 15 anni. «La Commissione europea ha approvato l'utilizzo del vaccino Covid di BioNTech Pfizer, per la fascia d'età tra i 12 ed i 15 anni. Gli Stati membri possono ora decidere di estendere la loro campagna vaccinale ai più giovani. Per mettere fine alla crisi, ogni dose conta». Così la commissaria europea alla Salute, Stella Kiyriakides, su Twitter.

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Vaccino 12-15 anni Pfizer, efficacia ed effetti collaterali: cosa... LE REGOLE Green pass europeo per i viaggi, l'Ue: «Niente test e... LE NOVITÀ Pfizer Lazio, il richiamo del vaccino si può anticipare o... LA RICERCA Vaccino CureVac in Italia, costi contenuti e facile conservazione. A... FROSINONE Open day AstraZeneca ai maggiorenni,le prenotazioni e i punti...

Tutto pronto per la vaccinazione dei maturandi e degli studenti dell'ultimo anno degli istituti di formazione

Sì del vaccino ai più giovani anche da parte dell'agenzia italiana Aifa. La decisione arriva dopo il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) del 28 maggio scorso. La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di Aifa ha dunque approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. È quanto si legge in una nota dell' Aifa al termine della riunione di oggi.

Pfizer Lazio, il richiamo del vaccino si può anticipare o posticipare, ecco tempi e motivi

Le vaccinazioni ai ragazzi fra 12 e 15 anni, circa 2,5 milioni di persone, potrebbero iniziare già dal prossimo 3 giugno. La Commissione europea inoltre ha firmato un nuovo contratto con Pfizer per avere 1,8 miliardi di dosi nel 2022 e 2023. Un numero di lotti sarano riservati a questa fascia d'età: 12-15 anni. Vaccinare i giovani, e i giovanissimi in età scolare, è molto importante. Anche alla luce dell'incognita varianti. Il virus circola e i ragazzi sono spesso stati pazienti asintomatici. Le case farmaceutiche hanno già sperimentato il farmaco su migliaia di giovanissimi in tutto il mondo. E i risultati sono positivi.

Today, @EU_Commission adopts a decision to approve the use of the BioNTech/Pfizer #COVID19 vaccine for 12-15 year olds.

▶️ Member States can now choose to expand their vaccination rollout to young people.

To put an end to the crisis, every dose counts. pic.twitter.com/SSJpwJOUsc

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 31, 2021