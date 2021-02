«I vaccini non possono causare il Covid, non somministrano il virus». Lo scrive l'Istituto Superiore di Sanità

La precisazione è d'obbligo: i vaccini non possono causare Covid-19. Lo scrivono i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, sul sito dell'istituto nella sezione dedicata alle Faq. «I vaccini ora in uso (Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca) non somministrano virus. Una eventuale malattia Covid-19 successiva sarebbe contratta indipendentemente dal vaccino», sottolineano. «I vaccini a Rna (Pfizer-Biontech e Moderna) inducono l'immunità fornendo a cellule umane esclusivamente le istruzioni per produrre un frammento del virus, la proteina Spike, che indurrà la produzione di anticorpi specifici verso il virus SARS-CoV-2. Con questi vaccini, quindi - spiega l'Iss - non viene somministrato alcun virus, né vivo né attenuato, e la sola proteina spike non può causare infezione o malattia.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Varianti del virus, dall'inglese alla sudafricana: dove circolano... IL CASO Covid, contagi e morti all'ospedale di Rovigo. Sanitari rifiutano... L'EMERGENZA Covid a Roma, focolaio alla “Chizzolini”: 28 contagiati,... ROMA Zona gialla e arancione, spostamenti fra Regioni: stop prorogato al 5... LA SITUAZIONE Variante inglese, focolai in tutta Italia: scuole costrette a chiudere LO STUDIO Covid, scoperta a Trieste nuova mutazione in una bimba: «Ma... COVID Covid, con le varianti cambiano i sintomi: dal mal di testa ai... USA «Robert Kennedy è no-vax». Instagram chiude... LA TRUFFA Vaccini, chiamano per la prenotazione ma risponde un hacker: rubati... ROVIGO Focolaio nell'ospedale di Rovigo: 20 positivi su 30 pazienti. Si... ITALIA Spallanzani, l'arrivo del vaccino anti-Covid a Roma

Covid, contagi e morti all'ospedale di Rovigo. Sanitari rifiutano il vaccino, il presidente dell'ordine: «Dubbi legittimi»

Varianti del virus, dall'inglese alla sudafricana: dove circolano e perché preoccupano

Nel caso di AstraZeneca il vettore virale introduce nelle cellule direttamente il frammento della proteina Spike che induce la reazione immunitaria, ma non l'intero virus, e non può quindi causare la malattia. Una eventuale malattia Covid-19 successiva alla vaccinazione, può essere quindi causata solo da una infezione naturale del virus, contratta indipendentemente dal vaccino».

Covid a Roma, focolaio alla “Chizzolini”: 28 contagiati, via ai tamponi di massa a scuola

Zona gialla e arancione, spostamenti fra Regioni: stop prorogato al 5 marzo

Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA