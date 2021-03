Atrofia muscolare spinale: “Giochiamo di anticipo”, video de Le Coliche per il test genetico sui neonati

Una piccola goccia di sangue prelevata dal tallone del neonato consente una diagnosi precoce dell'Atrofia Muscolare Spinale, permettendo di intervenire prima che si manifestino i sintomi e si producano danni irreversibili. Il test genetico, volontario e gratuito, si può rivelare vitale e come raccontano Le Coliche nel loro video, “Giochiamo di Anticipo” contro la patologia. Il video sull'importanza dello screening neonatale rientra nella campagna di Famiglie SMA e OMaR. Il test genetico gratuito è attivo finora nel Lazio e in Toscana e ha permesso terapie tempestive per 14 neonati, presto sarà disponibile anche in Piemonte e Liguria.

Qui il video “Giochiamo di anticipo 2”: https://www.youtube.com/watch?v=2ElE35LOz7k.

Quante volte arriviamo in ritardo agli appuntamenti, rimandiamo il suono della sveglia, programmiamo impegni e scadenze che non riusciamo a rispettare? Il tempo a volte diventa un nemico da combattere e rincorrere, una sfida con noi stessi e le mille distrazioni che ci circondano. In altre situazioni il tempo è invece un alleato prezioso. A quasi due anni di distanza dal primo, un nuovo corto scritto e interpretato da Le Coliche con la regia di Giacomo Spaconi, comunica con ironia e leggerezza l’importanza dello screening neonatale. Un piccolo gesto per cambiare il destino di un neonato con SMA, malattia rara e neurodegenerativa che in Italia colpisce ogni anno circa 40-50 nuovi nati. Prima causa di morte genetica infantile, la malattia indebolisce progressivamente le capacità motorie e rende difficili gesti quotidiani come sedersi e stare in piedi, nei casi più gravi deglutire e respirare. Un decorso che può essere arrestato grazie a una diagnosi precoce.

