Ristoranti, Sileri: «Rivedere il limite dei 4 posti a tavola»

ll sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 in «Un giorno da pecora» e ha parlato delle limitazioni dovute al Covid: «Spero venga presto rivisto il limite dei 4 posti a tavola nei ristoranti e pubblici esercizi, credo sia arrivato il tempo e io sono tra quelli che era per più posti a tavola consentiti». La proposta di Sileri è di aumentare a 8-10 posti a sedere, per poi liberalizzare ai primi di luglio. Mentre a luglio, ha osservato il sottosegretario con metà della popolazione vaccinata saremo più liberi.

Europei ed estate: un passo verso la normalità

Ma il sottosegretario alla salute non nasconde la preoccupazione per gli assembramenti fuori ai locali di questi giorni: «Mi preoccupano ancora gli assembramenti, soprattutto dei più giovani, fuori dai locali. A casa dovrebbero valere le stesse regole dei ristoranti: si sta insieme a tavola ma distanziati». Di fronte invece all'Europeo che vedrà l'Italia ospitare tre partite Sileri parla addirittura di riunirsi per vedere la partita tra vaccinati anche se solo con la prima dose ma specifica «restano fondamentali mascherina e distanziamento». Infine un messaggio di speranza per il futuro: «Da medico e alla luce dell'avanzamento della campagna vaccinale posso dire: riprendiamoci la vita, non credo che per baciarsi questa estate occorrerà tirar fuori il green pass».

