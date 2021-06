2 Giugno 2021

di Stefania Piras

(Lettura 3 minuti)







Finora dieci paesi europei hanno adotatto il certificato verde vaccinale. La Commissione Ue ha presentato la piattaforma che permetterà la validazione dei certificati digitali. In Italia si può ottenere il certificato in più modi: compare nel fascicolo sanitario elettronico, e anche con le app Io e Immuni. Si può scaricare anche attraverso il medico di base, il pediatra o il farmacista.

Ma come funziona ora andare all'estero?

Tamponi, quarantena, auto isolamento sono ancora necessari? Sì. Per non doversi sottoporre a tutto questo serve una sola cosa: il Green pass che diventa operativo dal 1° luglio e sarà un vero passepartout perché libera da ogni restrizione 14 giorni dopo la seconda dose di vaccino (se sono previste due dosi), o 14 giorni dopo la somministrazione di un vaccino monodose. Luce verde, insomma, se il ciclo di vaccinazione risulta completato. Attenzione, non è c'è nulla di certo. Questa del Green Pass che evita quarantene e test a 14 giorni dalla vaccinazione completa è una proposta della Commissione europea per uniformare le procedure di spostamento in tutti i Paesi (il Consiglio europeo lo raccomanda da ottobre).

Prima di una decisione definitiva, per viaggiare bisogna ancora dimostrare l'avvenuta guarigione, l'esito negativo del tampone oppure l'avvenuta vaccinazione.

Ma vediamo cosa ha in mente la Commissione europea.

La Commissione, in virtù del calo dei contagi e della campagna di vaccinazione, vuole allentare gradualmente le misure sui viaggi. Vuole però anche introdurre un "freno di emergenza" che permetta di rispondere tempestivamente a focolai di varianti che dovessero prevalere. Ma il clima è positivo: «L'obiettivo è la riapertura sicura e coordinata delle società europee nelle prossime settimane. Via via che la vaccinazione procede sempre più rapida, si fa strada la certezza che si possa ripristinare gradualmente una libera circolazione senza limitazioni e in condizioni di sicurezza», ha detto Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare.

La situazione ad oggi (2 giugno 2021)

Viaggiare senza restrizioni solo se:

- sono passati 14 giorni dall'ultima dose e si è quindi in possesso di un certificato di vaccinazione conforme al certificato COVID digitale UE, dovrebbero poter viaggiare senza necessità di test o quarantena. La stessa esenzione, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe valere per le persone guarite dal coronavirus che hanno ricevuto una delle due dosi di un vaccino bidose. «Lo Stato membro che accetti anche in altre situazioni una prova di avvenuta vaccinazione per esentare dalle limitazioni della libertà di circolazione, ad esempio dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino bidose, dovrebbe accettare anche, alle stesse condizioni, il certificato di vaccinazione con un vaccino contro il Covid-19», si legge.

- nei 180 giorni successivi a un tampone molecolare positivo, le persone guarite dal coronavirus in possesso di un certificato conforme al certificato COVID digitale UE dovrebbero poter viaggiare senza necessità di test o quarantena.



- i viaggiatori in possesso di un certificato di test valido, conforme al certificato Covid digitale UE, dovrebbero essere esentati dagli eventuali obblighi di quarantena. La Commissione propone un durata di validità uniforme dei test: 72 ore per i tamponi molecolari e, se lo Stato membro li accetta, 48 ore per i test antigenici rapidi.



Il sistema dei colori:

in provenienza dalle zone verdi: nessuna limitazione;

in provenienza dalle zone arancioni: possibile obbligo di test preliminare alla partenza (antigenico rapido o molecolare);

in provenienza dalle zone rosse: possibile obbligo di quarantena in mancanza di test preliminare alla partenza (antigenico rapido o PCR);

in provenienza dalle zone rosso scuro: viaggi non essenziali da scoraggiare fortemente; test e quarantena ancora obbligatori.