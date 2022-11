Covid, Pregliasco: «Dopo ponte dell' 8 dicembre nuova ondata, fate il richiamo del vaccino»

Covid - A sei mesi dall'ultima dose di vaccino è molto utile fare un richiamo. Lo dice il virologo Fabrizio Pregliasco che teme un Natale difficile. Perché? Perché le nuove varianti del Sar-Cov 2 in circolazione schivano meglio le protezioni immunitarie e perché ci sarà, in contemporanea, la diffusione dell'influenza.

Il Covid «non è finito, ci saranno onde di risalite, tra un mese, per Natale, insieme ad una massiccia dose di influenza e ad infezioni respiratorie», ha spiegato a Rai Radio1 il virologo e presidente Anpas Fabrizio Pregliasco. «Le nuove varianti, Cerberus e Centaurus, stanno emergendo sempre di più, schivano le protezioni - ha spiegato - per questo mi aspetto una risalita dei contagi tra qualche settimana». Il ponte dell'Immacolata, aggiunge, «aiuterà certamente la diffusione». Quanto alla vaccinazione, «in ogni caso dopo sei mesi dall'ultima dose - ha concluso Pregliasco - io farei un richiamo del vaccino».

Per la fascia di popolazione over 80 «non vaccinata il tasso di mortalità risulta sei volte più alto rispetto ai vaccinati con una dose booster e rispettivamente 10 volte e 5 volte più alto rispetto agli immunizzati con la quarta dose da meno di 120 giorni e da oltre 120 giorni». Lo sottolinea il report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss), "Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale", pubblicato online. L'ospedalizzazione (23 settembre-23 ottobre) risulta all'incirca quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster, e approssimativamente sei e quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni e da oltre 120 giorni». Il ricovero in terapia intensiva ((23 settembre-23 ottobre) sempre degli over 80 non vaccinati, è invece «7 volte più alto rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni e 4 volte quello dei vaccinati con quarta dose da più di 120 giorni», conclude l'Iss.

Scende l'incidenza dei casi di Covid per tutte le fasce d'età ma è in aumento rispetto alla settimana precedente la percentuale di casi tra gli operatori sanitari (2,6%) e la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (8,4% contro 8,1%). Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto superiore di sanità.

Nell'ultima settimana, il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 33% nella fascia d'età 5-11 anni, il 50% nella fascia 12-19 anni.

La percentuale delle infezioni fra operatori sanitari la scorsa settimana era al 2,3%. Secondo il report, è «in diminuzione rispetto alla settimana precedente il tasso di incidenza in tutte le fasce d'età, ad eccezione della fascia tra i 16 e i 19 anni in cui risulta in leggero aumento».

Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età 70-79 anni (352 casi per 100.000 contro 457 per 100.000 della settimana precedente) mentre nella fascia 0-9 anni si registra il valore più basso pari a 99 casi per 100.000 (rispetto a 128 per 100.000 della settimana precedente).

