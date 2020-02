Tumori, in Italia aumentano pazienti vivi dopo diagnosi

Ultimo aggiornamento: 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per il nostro Paese in occasione della: indopo la diagnosi di tumore sono aumentati delEranoUn risultato molto importante, che dimostra irealizzati nell'assistenza oncologica e che colloca il nostro paese ai vertici inA preoccupare però è"Il mondo vedrà un aumento del 60% dei casi di tumore neise non ci sarà un cambio di rotta. La crescita maggiore di nuovi casisi verificherà nei paesi a basso e medio reddito, dove i tassi di sopravvivenza sono i più bassi.Tanti iquelli ancora da fare per battere definitivamente unche continua a mietere troppeFondamentale, in quest'ottica, sottolineare come unagiochi unTra i meno conosciuti, ad esempio, ma ugualmente pericolosi, il- "Anche, non solo per questo tipo di malattia – dichiara, Medico Chirurgo Senologo. Una, infatti – prosegue Rampa - èdise laviene riscontrata in tempo".