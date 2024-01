Malattie respiratorie e terapia di precisione: le nuove frontiere della ricerca

Nuove tecnologie per la terapia di precisione respiratoria. Si parlerà di questo domani nella sede dell’ Accademia Lancisiana di Roma , a partire dalle 17, in occasione della V Seduta Scientifica del 309° anno, il simposio scientifico è stato organizzato dal professor Lino Di Rienzo Businco che sottolinea: «Presenteremo alcune delle innovazioni tecnologiche per le malattie delle vie respiratorie, alle riniti a sinusiti e problemi ai turbinati , e dell’orecchio (acufeni, disfunzioni tubariche) che abbiamo sviluppato in collaborazione con eminenti scienziati, un lavoro in sinergia per realizzare le applicazioni cliniche di vari brevetti. Parlo di vaporizzatore di molecole per le vie respiratorie, palloncini ad alta tecnologia per la terapia di precisione miniinvasiva di rinosinusiti e otiti, rilevatore patogeni nell’aria ambientale ed espirata, queste sono alcune delle innovazioni che saranno presentate alla Lancisiana nel corso del Simposio».

LE NOVITA'

Il professor Bruno Brandimarte, ordinario di Fisica all'Università Tor Vergata, e il dottor Daniele Gazzola (direttore biofisico Celldynamics a Bologna) illustreranno, per la prima volta, la possibilità di visualizzare e quantificare i patogeni presenti nell’aria e nel respiro di pazienti con patologie polmonari mentre il professor Franco Chimenti, ordinario di Chimica Farmaceutica all'Università La Sapienza, si soffermerà sulla rilevanza pratica della vaporizzazione molecolare con il nuovo medical device e del sensore per i rilevamento dei patogeni nell’aria, mentre il professor Giampaolo Tortora, direttore di Oncologia al Policlinico Gemelli, presenterà le applicazioni sperimentali del Microdroplet nella patologia oncologica .

GENETICA

«Il nostro obiettivo è offrire la conoscenza del proprio genoma per la salute e il benessere individuale - sottolinea il professor Giuseppe Novelli, genetista di fama mondiale, con la sua relazione sulle innovative ricerche traslazionali in corso nei suoi laboratori all’Università Tor Vergata - La genetica oggi è in grado di prospettare approcci innovativi alla medicina sia nella prevenzione che nella cura delle malattie attraverso l’analisi del proprio genoma. Una prevenzione che tenga conto della familiarità di alcune patologie e di altre definite “epigenetiche” in relazione all’ ambiente, e ai propri stili di vita.

Conoscere e rendere disponibili attraverso le tecnologie di ultima generazione tali informazione è utile al fine di suggerire percorsi individuali di benessere e salute, sia nella prevenzione che nelle diagnosi e terapie conseguenti».