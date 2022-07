Omicron, il Gimbe: casi scesi del 25%, ma aumentano i morti: 1000 negli ultimi 7 giorni

Continua, per la seconda settimana consecutiva, il calo di nuovi casi di Covid in Italia. Dal 20 al 26 luglio 2022, secondo il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, le infezioni sono state 473.820 rispetto alle 631.693 della settimana precedente, pari a -25%.

Di contro, continuano ad aumentare i decessi, che in una settimana sono stati ben 1.019 a fronte degli 823 della scorsa settimana, pari al +23,8%. In tutte le Regioni si registra una diminuzione percentuale dei nuovi casi (dal -11% della Calabria al -31% della Campania) ma in 16 Province si registrano ancora oltre 1.000 casi per 100.000 abitanti.

Covid, danni a olfatto e gusto per 27 milioni di persone. «Molti non recuperano a pieno i due sensi»