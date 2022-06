Vitamina D contro il tumore al seno: il nuovo beneficio

Martedì 28 Giugno 2022, 11:18

Che la vitamina D faccia bene all’organismo è cosa nota, ma forse non tutti sanno che avrebbe anche una qualche azione contro il tumore al seno. A dirlo è la scienza, e la notizia non può che far felici tante donne, soprattutto coloro che amano prendere il sole. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

