Vaccini over 70, oltre 2 milioni ancora non immunizzati: Sardegna regione più indietro

La campagna vaccinale avanza sensa sosta in Italia e sono oltre 26 milioni ad oggi i vaccinati nel Paese. Ma l'andamento a velocità differenti tra regioni vede coperture di immunizzazione diverse tra le fasce più fragili della popolazione, tavolta ancora poco raggiunte. Sono oltre 2 milioni in totale gli italiani over 70 che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino. In base all'ultimo report del governo, aggiornato al 14 maggio, 519.666 ultra ottantenni (l'11,49% della popolazione di questa fascia d'età) e 1.495.947 cittadini tra i 70 e i 79 anni (il 24,84%) non sono stati vaccinati.

Tra gli over 80 la regione più indietro è la Sardegna, con un 30,99% che non ha avuto neanche la prima dose mentre in Veneto la percentuale scende all'1,56%. Tra i 70-79enni la regione che ha vaccinato meno è la Sicilia, con il 42,57% e quella che è andata meglio è la Puglia, dove resta un 15,70% di non vaccinati.

