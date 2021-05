15 Maggio 2021

IL PIANO

Programmate, a partire da lunedì 17 maggio, forniture dei vaccini anti-Covid Moderna e Astrazeneca per i medici di famiglia pontini. La Asl di Latina è in grado di fornire ai 275 medici di medicina generale (25 in più rispetto alle scorse settimane che hanno aderito alla campagna vaccinale) la fornitura dei flaconi richiesti, in numero massimo di due per il farmaco Moderna. Il contributo dei medici, solo con il Moderna, potrebbe equivalere a 6.050 somministrazioni in pochi giorni, qualora tutti richiedessero i due flaconi previsti, ciascuno da 11 dosi. L'Astrazeneca potrà essere somministrato presso il medico di famiglia agli over 40 come da accordo siglato dalla categoria con la Regione Lazio. Lo stesso accordo prevede anche l'utilizzo del Johnson&Johnson', ma in questo momento non abbiamo dosi disponibili, ha precisato ieri il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina. Con le dosi di vaccini inoculate ieri in provincia di Latina, si è raggiunta in serata (ad operazioni non ancora concluse) la quota di 60.249 persone immunizzate. Un numero destinato a cresce velocemente visto che da circa due settimane la media giornaliera di dosi somministrate mostra numeri tendenzialmente in crescita e che dalla prossima settimana sarà operativo anche il nuovo hub all'ex Rossi Sud di Latina. Questo punto vaccinale andrà ad aggiungersi agli altri 16 già operativi in tutta la provincia pontina. Totalizzate, fino a ieri sera alle 19, 180.191 somministrazioni tra prime dosi e richiami dall'inizio della campagna vaccinale. Allo stesso orario risultavano 3.842 inoculazioni effettuate dalla mattina, mentre il dato definitivo di giovedì era stato di 4.161. Questa sera e domani sera, dalle 19 alle 24, inoltre, è prevista la inoculazione di mille prime dosi di Astrazeneca agli open day per over 40 organizzati. I due appuntamenti avranno luogo al teatro San Francesco di Latina e nei locali d via Spaventola a Formia, entrambi già location di centri di vaccinazioni. I mille slot, 600 per Latina e 400 per Formia, messi a disposizione giovedì pomeriggio sono stati esauriti in pochissimo tempo, grazie alla app attivata per la prenotazione attraverso la quale scaricare anche il ticket virtuale, valevole per l'appuntamento vaccinale e per consentire lo spostamento nell'orario in cui vige il coprifuoco. Intanto la notte appena trascorsa, attraverso il portale Salute Lazio, sono iniziate le prenotazioni per la fascia d'età 52-53 anni. Aperta infine la prenotazione della vaccinazione anti-Covid per i possessori dei codici di invalidità C01, C03, C06, G01 e S01. La prossima settimana sarà anche la volta delle vaccinazioni di massa per gli over 18 a Ponza e a Ventotene.

Rita Cammarone

