Covid, vaccino Moderna «efficace e sicuro»: venerdì sarà approvato negli Usa

La Food and Drug Administration (Fda) statunitense si appresta ad approvare venerdì il vaccino anticoronavirus prodotto da Moderna. Secondo quanto riporta il New York Times, il processo di verifica della Fda ha confermato i dati di Moderna, relativi ad un'efficacia del 94,1% su un campione di 30mila volontari. Gli effetti collaterali del vaccino comprendono febbre, mal di testa e affaticamento, ma secondo l'ente regolatore Usa non costituiscono un pericolo per i pazienti.

Il vaccino contro il Covid di Moderna è efficace e sicuro e centra i parametri per un utilizzo di emergenza. Lo afferma - riportano i media americani - lo staff della Fda in un rapporto reso pubblico in vista della decisione ufficiale del 17 dicembre sull'uso del vaccino.

