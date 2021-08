Vaccino anti-tubercolosi, una ricerca aprirebbe la strada a una nuova strategia contro il virus

Lunedì 23 Agosto 2021, 16:23

Una nuova strategia per sviluppare un vaccino efficace contro una forma molto diffusa di tubercolosi. È questo il risultato di un lavoro dei ricercatori della Purdue University e dello Houston Methodist Research Institute pubblicato sulla rivista medica Cell Reports Medicine. Secondo gli studiosi che hanno creato una nuova formulazione, lo studio potrebbe migliorare lo sviluppo delle risposte immunitarie specifiche per la tubercolosi.

APPROFONDIMENTI LONDRA Alpaca con la tubercolosi destinato all'abbattimento TEATRO Molière, l'intervista impossibile:... IL CASO Canada, choc nella comunità dei nativi MALARIA Malaria, nuovo caso nel Nord Sardegna

«Il nostro approccio al vaccino è ugualmente efficace senza o con una precedente vaccinazione», ha affermato Suresh Mittal, docente di virologia al College of Veterinary Medicine della Purdue. La somministrazione sperimentata è per via nasale.

Researchers at Purdue University and Houston Methodist Research Institute have developed a novel strategy for creating an effective vaccine for the widespread form of TB. https://t.co/nlMnrYw8O5@ANINewsUP @ChapalMehra @tb_ppm @GeorgeInstIN @TBHDJ @TbHivActivist @TheUnion_TBLH — Survivors Against TB (@SATB1231) August 23, 2021

Alpaca con la tubercolosi destinato all'abbattimento, animalisti in piazza per Geronimo

Il prossimo step

Per gli studiosi americani adesso si potrebbe passare a un lavoro sui modelli di primati non umani e questo potrà essere la base per una sperimentazione sull'uomo. Il Mycobacterium tuberculosis (Mtb) è una delle principali cause di morte in tutto il mondo, con oltre 1,5 milioni di decessi ogni anno. Circa un terzo della popolazione mondiale è infettato dalla forma latente di Mtb. Attualmente il Bcb, ovvero il Bacillus Calmette-Guérin, è ampiamente utilizzato come vaccino contro la tubercolosi ma ha una protezione variabile contro la tubercolosi polmonare neonatale e adulta.

Canada, choc nella comunità dei nativi: trovati i resti di 215 bambini. «Su di loro abusi sessuali»