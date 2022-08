Omicron, in Austria da oggi niente quarantena per chi è positivo: può uscire e lavorare con la mascherina Ffp2

In Austria, da oggi, chi è positivo al Covid non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa e andare al lavoro, indossando però la mascherina Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi, ha ribadito il ministro alla salute Johannes Rauch. Non sono previste regolamentazioni regionale, per questo motivo la fine della quarantena riguarda anche la capitale Vienna, che finora ha sempre seguito una linea più rigida rispetto agli altri laender. La Ffp2 va indossata dai positivi anche all'aperto, quando non può essere garantito un distanziamento minimo di due metri. La mascherina deve essere portata correttamente e cambiata regolarmente.

I positivi possono anche frequentare bar e ristoranti, non potendo però mai togliere la mascherina e non possono consumare nulla. Non mancano le critiche per questo provvedimento. C'è infatti chi teme un nuovo aumento dei casi e di seguito carenza di personale, soprattutto nel sistema sanitario. L'incidenza settimanale in Austria attualmente è di 639, con 5.700 nuovi casi, 88 pazienti in terapia intensiva e undici decessi al giorno.