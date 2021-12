Venerdì 24 Dicembre 2021, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 12:10

Ci sono 34 province dove la Omicron ha iniziato la sua corsa inarrestabile. Tra queste ci sono anche Rieti, Viterbo, Perugia e Terni, ma la fiammata più impressionante è in Lombardia: Monza, Lodi e Milano. L'analisi è del matematico del Cnr Giovanni Sebastiani che ha calcolato l'incidenza degli ultimi due giorni (numero di casi ogni 100mila abitanti) e l'ha proiettata su base settimanale.

Omicron sta per superare la Delta: in Italia al 28%, il picco in Lombardia

Omicron, la variante cresce: ecco le province più colpite

In questo modo si individuano le aree del Paese in cui si è maggiormente concentrata la recente accelerazione causata dalla Omicron. Spiega Sebastiani: «Il rialzo in queste province è molto probabilmente causato dalla variante Omicron. D'altro canto, nelle ultime tre settimane, l'incidenza nella provincia autonoma di Bolzano è in diminuzione, questo mostra che le misure di contenimento sono efficaci nelle fasi critiche dell'epidemia, e bisognerebbe che venissero introdotte a livello provinciale, se non comunale. Inoltre, nelle fasi di maggior criticità, come il periodo invernale (in cui è presente anche l'attività scolastica), le misure andrebbero attuate in base all'incidenza indipendentemente dall'occupazione nei reparti ospedalieri (mettendo però una soglia minima di test a settimana per 100.000 abitanti)».

L'elenco delle province

Vediamo più nel dettaglio l'elenco delle 34 province che negli ultimi due giorni hanno visto una impennata dei casi positivi. Sono concentrate soprattutto (ma non solo) nel centro-nord con i numeri più alti in Lombardia. Il valore, come detto, rappresenta l'incidenza degli ultimi due giorni proiettata su base settimanale:

- Matera 325 casi a settimana per 100.000 abitanti

- Ferrara 585

- Rimini 660

- Gorizia 745

- Rieti 490

- Viterbo 395

- Bergamo 470

- Como 635

- Lecco 435

- Lodi 1.050

- Milano 1.100

- Monza e della Brianza 910

- Pavia 715

- Sondrio 470

- Varese 695

- Campobasso 180

- Alessandria 595

- Asti 595

- Cuneo 550

- Novara 580

- Verbano-Cusio-Ossola 620

- Vercelli 435

- Bari 205

- Barletta-Andria-Trani 165

- Brindisi 265

- Arezzo 495

- Firenze 500

- Lucca 445

- Massa Carrara 470

- Pisa 325

- Prato 445

- Siena 615

- Perugia 645

- Terni 495

Le previsioni

C'è da attendersi nelle prossime settimane una diffusione della Omicron molto veloce, vista la sua inedita capacità di contagio, su tutto il Paese. Ieri le autorità sanitarie britanniche (ma anche alcuni studi in Sudafrica, Scozia e Danimarca) hanno confermato una percentuale più bassa di ospedalizzazioni della Omicron rispetto alla Delta, ma se il numero dei contagi diviene molto elevato comunque i reparti andranno in affanno. Dice Sebastiani: «Un altro insieme di province mostrano salti un po' meno grandi, oppure un salto grande ma solo nell'ultimo giorno e potrebbero entrare nell'elenco a seconda dei prossimi dati. La presenza di salti suggerisce che il fenomeno sia diffuso nella provincia e non localizzato in una piccola parte».