Covid, Gran Bretagna verso l'allentamento del lockdown grazie all'effetto vaccino: sport, incontri e pub all'aperto

Da oggi in Inghilterra torna in vigore la cosiddetta "regola del 6", che allarga la possibilità dei contatti sociali fino a 6 persone di due nuclei familiari diversi, nell'ambito dell'allentamento graduale e a tappe del lockdown (in vigore da ormai tre mesi) annunciato da Boris Johnson nelle scorse settimane: allentamento che resta comunque cauto e condizionato all'andamento «dei dati, non a date» prestabilite, come ribadito nelle scorse ore dallo stesso premier Tory britannico, malgrado la Gran Bretagna continui a correre sul fronte del vaccino con quasi 34 milioni di dosi somministrate (oltre 30 milioni di persone sottoposte alla prima iniezione, secondo l'aggiornamento di ieri, e oltre 3 milioni e mezzo di richiami).

L'altra novità odierna, dopo la riapertura delle scuole d'inizio marzo, riguarda la ripresa delle attività sportive individuali all'aperto (tennis o golf). Mentre restano per ora chiusi negozi non essenziali, pub, ristoranti (salvo asporto), cinema, teatri, piscine e luoghi d'intrattenimento. Per negozi e parrucchieri la riapertura, se la tendenza al calo dei contagi da Covid proseguirà, è fissata per il 12 aprile, quando tornerà ad essere consentito anche il servizio solo all'aperto in pub e ristoranti; mentre per cinema, teatri e locali al chiuso se ne riparlerà nella seconda metà di maggio, quando potrebbero essere riviste pure alcun vincoli sui viaggi interni. Per i viaggi internazionali, l'attività alberghiera e gli eventi pubblici collettivi una speranza di normalizzazione è indicata non prima del 21 giugno.

Boris Johnson invita alla cautela

Mentre il paese si appresta a compiere i primi significativi passi in direzione di un allentamento delle restrizioni anti-Covid Boris Johnson invita alla prudenza i suoi connazionali. L'allentamento delle restrizioni sarà accompagnato dal lancio di una campagna governativa che sottolineerà il rischio legato alle riunioni di più persone appartenenti a nuclei famigliari diversi all'interno di spazi chiusi, con tanto di consigli degli psicologi su come resistere alle pressioni di parenti e amici che vorrebbero indurre ad infrangere le regole. In una dichiarazione divulgata in nottata, il premier ha esortato alla prudenza: «Dobbiamo restare cauti, con i casi in aumento in Europa e nuove varianti che minacciano la nostra campagna vaccinale. Malgrado le aperture di oggi, ciascuno deve attenersi alle norme».

