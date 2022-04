Elisir di lunga vita, scoperta la formula che ringiovanisce le cellule della pelle di 30 anni

L'elisir di lunga vita esiste. Grazie a una riprogrammazione genetica parziale, è possibile ringiovanire le cellule della pelle, riportando indietro le lancette dell'orologio di 30 anni. Il risultato, che apre nuovi scenari per la medicina rigenerativa e la lotta contro l'invecchiamento, è pubblicato sulla rivista eLife dal Babraham Institute, in Gran Bretagna. I ricercatori sono riusciti a ripristinare la funzionalità delle cellule delle pelle - chiamate fibroplasti -, pur non riuscendo a farle tornare del tutto "bambine".

La tecnica di ringiovanimento

La tecnica usata dagli scienziati è quella messa a punto dal premio Nobel Shinya Yamanaka, rivisitata e corretta: hanno infatti usato lo stesso cocktail di proteine ringiovanenti (Oct4, Sox2, Klf4 e cMyc, meglio note come fattori di Yamanakà), ma lo hanno somministrato alle cellule per soli 13 giorni invece dei canonici 50.

Le cellule così riprogrammate hanno perso tutti i segni dell'età e, temporaneamente, anche la loro identità. In un secondo momento sono state poi coltivate in condizioni normali e così hanno avuto modo di riacquisire la loro identità di cellule della pelle (con un meccanismo che però è ancora oscuro) e sono tornate a produrre collagene proprio come le cellule più giovani.