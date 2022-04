Covid, il bollettino oggi 23 aprile: 70.520 casi e 143 morti, tasso di positività al 16,7%

Covid, il bollettino nazionale di oggi venerdì 22 aprile 2022. Sono 70.520 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.212. Le vittime sono invece 143, in diminuzione rispetto alle 202 registrate ieri. Il tasso di positività al 16,7%. Sono 1.232.229 le persone attualmente positive al Covid, 9.107 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.079.209 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.609. I dimessi e i guariti sono 14.684.371, con un incremento di 61.778 rispetto a ieri.

Mascherine al chiuso, Pregliasco: «Obbligo per bus, treni, cinema e uffici. Poi in estate uso opzionale»