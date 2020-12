Covid Italia, Cauda (Gemelli): «Curva casi in stallo, effetti feste li vedremo a gennaio»

Gli effetti delle misure di restrizione adottate per le feste? Li vedremo a gennaio. Ne è convinto Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.«La curva dei casi di Covid-19 in Italia sembra in stallo. Ormai viaggiamo su un 8-9-10% di tamponi positivi sul totale, mentre ad esempio in estate il dato oscillava tra 0,5 e 0,6%. Quanto all'effetto di queste feste sull'andamento del contagio, penso che lo vedremo nel primo scorcio del 2021, a fine gennaio», dice all'Adnkronos Salute.

Covid, Roberto Cauda: «Il virus mutato è veloce perché contagia i bimbi»

«È importante vivere questi giorni di vacanza all'insegna della prudenza, perché siamo in inverno e la situazione è complessa - sostiene Cauda - C'è anche l'incognita influenza, che potrebbe avere una circolazione ridotta come si è visto in Australia, complici mascherine, distanza e vaccinazione, ma che di solito aumenta proprio in questa fase dell'anno».

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

