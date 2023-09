Covid e Dengue, casi in aumento: come distinguerli? L'esperto: «Ci sono sintomi caratterizzanti»

Ci sono sintomi particolarissimi che ha la Dengue e che non ha il Covid. Quindi, sebbene alcuni siano “confondenti”, gli esperti sanno che ci sono elementi tipici di questa malattia tropicale che quest'anno sta avendo contagi non solo tra i viaggiatori di ritorno.

Dengue, salgono i casi a Roma e nel Lazio: i sintomi della malattia (e come viene trasmessa)

I sintomi

La Dengue è una malattia tipica di diversi Paesi tropicali e si contrae attraverso la puntura di un insetto-vettore. “Ci sono sintomi caratterizzanti: uno tra questo è il dolore muscolare, articolare, con una sensazione di dolenzia agli occhi e il dolore retrobulbare. Uno dei sintomi peculiari è proprio questo genere di infiammazione agli occhi, con lacrimazione. Le altre malattie riescono ad avere difficilmente queste caratteristiche – spiega Paolo Meo, infettivologo, direttore della Clinica del Viaggiatore a Roma - La diagnosi di Dengue è innanzitutto sintomatica: la febbre può anche arrivare a superare i 39 °C, ma non è l'unica malattia che può avere i rialzi”.

Un malato di Dengue, solitamente, può soffrire anche di rash cutanei. “Sono presenti molto frequentemente”, prosegue Meo.

Il primo fattore che uno specialista prende in considerazione è la diagnosi basata su fattori epidemiologici. Quindi, è importante l'analisi che un medico fa sentendo il paziente e la sua storia. Certo è che è stato in zone a rischio, c'è una probabilità maggiore che magari quella febbre alta sia Dengue e non uno dei sintomi del Covid. “E' vero che nel Lazio e in Italia ci sono stati casi autoctoni, dovuti al fatto che le zanzare hanno trasportato la malattia, ma sono episodi ancora molto rari”, aggiunge l'esperto. La Dengue è tipica di zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America centrale e del Sud, Australia.

Oltre ai sintomi esterni, poi, ci sono quelli interni all'organismo, con attacchi che portano epatiti, pancreatiti, danni renali. “Molto grave nei casi di Dengue è la discesa delle piastrine, cellule del sangue che vanno sempre controllate e con attenzione”, prosegue lo specialista in malattie infettive.