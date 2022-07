Covid, bollettino oggi 6 luglio: 107.786 nuovi casi e 72 morti, tasso di positività al 28,4%. Aumentano ricoveri e terapie intensive

Covid, il bollettino di oggi lunedì 6 luglio 2022. Sono 107.786 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 132.274. Le vittime sono invece 72, in calo rispetto alle 94 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 380.035 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 28,4%, stessa percentuale di ieri. Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono ieri 8.220, 217 in più di ieri.

Covid, Bassetti: «È ora di chiudere i reparti Covid: sono ghetti. Bisogna cambiare strategia»

IL BOLLETTINO IN PDF