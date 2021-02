I dati di oggi giovedì 25 febbraio registrano 308 decessi e 19871 nuovi casi: il 19.1% dei nuovi casi testati è risultato positivo. Sono 2168 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (lo 0.5% del totale) e 18257 quelli nei reparti ordinari (il 4.6% di tutti i positivi): rispetto a ieri, 11 unità in più in terapia intensiva e 40 pazienti ricoverati in più. L’analisi settimanale dei dati (periodo di riferimento dal 18 febbraio al 25 febbraio) rileva una curva epidemica di nuovo in crescita. Negli ultimi sette giorni la percentuale di positività nuovi casi/persone testate è salita dal 13.6% al 15.8%. I decessi sono stati 2092 (2153 la settimana precedente). Le infezioni attualmente in corso sono aumentate dello 3.03% ; i ricoveri sono aumentati di 294 unità nei reparti ordinari (contro i 979 in meno della settimana precedente) e di 123 unità nelle terapie intensive (81 in meno la scorsa settimana). Nel Lazio le infezioni in corso diminuiscono dell'1.8%. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 1807 e 227 invece quelli in terapia intensiva.





