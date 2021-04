Vacanza da incubo? Ecco come evitarla, dalle polizze disdetta alle tariffe "piene" in hotel

La prospettiva di un pass sanitario per gli spostamenti ha portato gli italiani a sognare di nuovo un viaggio. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale dei consumatori, ha deciso quindi di offrire il suo vademecum su come organizzare una vacanza. «Ci sono due grandi scenari davanti al consumatore - spiega - Il primo è il viaggio fai da te in cui il consumatore si incarica di acquistare da sé il trasferimento, treno aereo traghetto o auto privata, e poi compra l'hotel e la casa vacanze. L'altro grande scenario è il viaggio tutto compreso che si acquista di solito in agenzia con un tour operator». Per il primo caso Dona consiglia di scegliere tariffe che consentano la variazione della data di partenza per cautelarsi da eventuali necessità collegate o meno alla pandemia. Se invece si è acquistato un pacchetto turistico allora il consiglio è quello di stipulare una polizza per la possibile disdetta prestando attenzione a tutte le voci del contratto spesso ingannevoli.

«Un altro problema - sottolinea il presidente Dona - che può presentarsi al consumatore riguarda la casa vacanze; lo scorso anno gli italiani per via del Covid cercavano casa in Italia e purtroppo abbiamo registrato tantissime truffe. Il rischio allora come ora è di comprare una casa vacanze inesistente. Si parla di veri e propri raggiri dove i malintenzionati mettono delle foto trovate sul web on line come se fosse una casa da affittare, intrattengono con il consumatore interessato una corrispondenza a volte anche telefonica, ma il risultato poi è che si va nel luogo di villeggiatura senza però trovare l'abitazione». Come difendersi in questo caso?

Dona suggerisce di «scegliere delle piattaforme turistiche e non generaliste dove oltre prodotti usati si vendono anche case vacanze». Cosa fondamentale poi «accertarsi che l'annuncio e la casa siano veritieri, verificare che le foto siano davvero riferite all'immobile, di fare tante domande al proprietario». Ma soprattutto è importante «non pagare mai con la carta prepagata, meglio un bonifico bancario o una carta di credito che garantisce dall'uso fraudolento degli importi».

«Sul luogo di vacanza - conclude Massimiliano Dona - potrebbe accadere che la struttura non abbia una serie di funzionalità per effetto della pandemia come ristoranti, mini club, piscine, attrezzature. Per evitare l'effetto sorpresa un buon consiglio è di scrivere alla struttura e chiedere se alcuni servizi sono sospesi. In caso di disservizio comunque fare foto, conservare scontrini di eventuali spese effettuate e reclamare, al rientro, con una raccomandata allo sportello dell'Unione consumatori che è sempre attivo anche nei mesi estivi».

