Abbronzatura, i consigli del dermatologo per rimediare a una scottatura (con il pane raffermo) e far durare la tintarella più a lungo

Venerdì 3 Giugno 2022, 07:30

Frullati di carota per una scorpacciata di betacarotene e oli solari non sempre raccomandabili: è tempo di abbronzatura e tra creme e rimedi fai-da-te non è sempre facile trovare il giusto compromesso tra salute della pelle e ricerca della bellezza estetica.

«I raggi del sole - spiega il professor Antonino di Pietro, dermatologo direttore dell'Istituto Dermoclinico di Milano - sono come spilli che distruggono le cellule, che possono alterarsi e dar vita a cellule tumorali».

Dieta dei liquidi, -3 chili in tre giorni: il menù del regime alimentare anti-cellulite (scelto anche da Gwyneth Paltrow)

Ma non solo perchè «una prolungata esposizione al sole può anche accelerare i processi di invecchiamento». «Fondamentale l'uso delle giuste creme», ricorda il professore. Leggere l'etichetta e riconoscere specifici principi attivi può aiutare a prendersi cura della propria pelle senza rinunciare all'abbronzatura perfetta.

Valentina Panetta