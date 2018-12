Natale in arrivo, tutti i segreti per non ingrassare durante le feste

Con le feste in arrivo è bene iniziare a pensare a una strategia per prevenire aumenti di peso tra Natale ed Epifania, come difendersi dalle minacce in agguato tra cenoni e pranzi in famiglia: infatti, studi dimostrano che in questo periodo la bilancia sale di mezzo chilo in media, che resta addosso per tutto l'anno. Se l'effetto è cumulativo nel tempo significa prendere anche fino a 25 chili in 50 anni.

Per evitarlo, spiegano gli scienziati del The Bronfenbrenner Center for Translational Research presso la Cornell University sul magazine USA Psychology Today, ci sono alcuni accorgimenti pratici alla portata di tutti. Per cominciare, spiegano, se ti lasci andare al troppo cibo devi rinforzare anche la pratica sportiva. Studi hanno dimostrato che per non prendere peso bisogna bruciare almeno 1500-2000 calorie a settimana in attività fisica - quindi almeno un'ora di camminata al giorno a passo moderato o un totale di circa 20 km di corsa a settimana.



A tal proposito, ad esempio, Shirley Cramer della Royal Society of Public Health a Londra ha stilato una tabella con la cosiddetta

attività equivalente

, ovvero il tipo e la quantità di attività fisica che bisogna fare per smaltire un certo cibo: ad esempio per bruciare le calorie di una barretta di cioccolato sono necessari o 42 minuti di camminata o 22 di corsa; per una porzione di dolce qualcosa come 48 minuti di camminata o 25 di corsa. Come fare, quindi, per non soccombere a cenoni della vigilia e a ricche colazioni di Natale? Bisogna distribuire nel corso della giornata l''attività equivalente' alle calorie ingerite con accorgimenti semplici ma efficaci quali scegliere le scale al posto dell'ascensore, passeggiare nelle pause pranzo di lavoro, parcheggiare lontano dall'ufficio e fare una camminata fino a destinazione.



Oltre al movimento aiuta molto a prevenire l'aumento di peso tenere un diario di cosa mangiamo (e quindi prendere nota delle fette di panettone, del torrone e dei 'bicchierini' consumati nei giorni di festa). Anche pesarsi ogni giorno ha effetti concreti contro l'aumento di peso. E poi se ti aspetta un cenone pantagruelico dalla suocera, cerca di contenerti e di mangiare sano nei giorni precedenti e seguenti l'invito, ad esempio seguendo la regola di riempire con frutta e verdura metà del tuo piatto ai pasti, spiegano. Insomma, anche se le feste sono un momento in cui è lecito lasciarsi andare alle tentazioni, si possono prevenire brutte sorprese sulla bilancia con pochi accorgimenti e la consapevolezza di quanto e cosa si mangia.

