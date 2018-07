Il calcio visto da uno scienziato romanista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Francesco Cognetti, oncologo insigne, direttore di clinica medica dell'Isituto dei tumori di Roma, tifoso romanista e Cassazione del calcio italiano. D - Le piace questo calcio? R - Troppi soldi, troppo business che possono oscurare i valori sportivi e qualitativi D - Cosa non va nel calcio italiano? R - Pochi i giocatori italiani in Serie A, poca attenzione ai vivai giovanili; dovrebbe essere incentivata davvero l'attività delle seconde squadre per dare la possibilità ai giovani di emergere. D - Colpa di chi? R - I...