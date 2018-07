Leonardo Da Vinci, nelle Lounge di Fiumicino relax per tutta la famiglia

di Mirko Polisano

La vacanza tutta confort e relax inizia dall'aeroporto. A Roma è possibile. Il "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino si è arricchito di un nuovo servizio di qualità di livello internazionale, grazie alla partnership tra Aeroporti di Roma e GIS, società specializzata nella gestione di VIP Lounge.L’area “Arrival Lounge & Air Rooms” è un’innovativa struttura pensata per accogliere tutti i passeggeri che abbiano necessità di riposare, oppure di lavorare in un luogo silenzioso e dotato di tutti i comfort, prima o subito dopo un volo. La lounge, situata in una zona aperta al pubblico, è facilmente raggiungibile sia dai Terminal che dai parcheggi multipiano ABCD. Wi-Fi, bevande e comode sedute sono il servizio base di accoglienza garantito a tutti coloro che accedono alla sala con il ticket di accesso, da integrare con ulteriori offerte a seconda delle singole esigenze.Punto di forza della struttura sono le “Air Rooms”, 29 stanze progettate su misura per chi viaggia in aereo e prenotabili con grande elasticità a seconda delle necessità di ogni passeggero: la disponibilità varia infatti da diverse giornate fino ad alcune ore, consentendone così l’utilizzo anche per fare semplicemente una doccia prima di ripartire.È possibile inoltre ordinare piatti caldi per pasti adatti a ogni esigenza dietetica, oppure affittare una sala riunioni perfettamente attrezzata, dotata di Wi-Fi, per sfruttare lavorando il tempo a disposizione.Le sale Vip “Passenger Lounge” della società di handling Aviapartner in area di imbarco D al Terminal 3 e in area di imbarco E per i voli internazionali sono aperte a tutti i passeggeri di classe business e ai frequent flyer dell'aeroporto, indipendentemente dalla compagnia aerea con cui viaggia: passenger-lounge ·L'area Arrival Lounge & Air Rooms, una struttura, di oltre 1.200 metri quadrati aperta a tutti i viaggiatori e situata in una zona aperta al pubblico vicino ai parcheggi multipiano ABCD, facilmente raggiungibile: hellosky · La sala Plaza Premium Lounge al secondo piano dell’area di imbarco E, sala a elevato comfort, con servizi aperti a tutti i passeggeri in partenza o in transito. La struttura è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7: plaza-premium-lounge