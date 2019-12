Quel pugno alla Tyson che offende tutti i romani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eccolo qui, rilanciato sul web e dunque nel mondo, il biglietto da visita, anzi di benvenuto nella Città Eterna: mostra al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino un tassista che si scaglia contro un passeggero, un pensionato sessantenne, gli assesta un micidiale diretto al naso, un cazzotto alla Tyson, lo stende fulminato e scappa con un altro. Perché? Aveva chiesto che si applicasse il tassametro e non la tariffa forfettaria. L’infallibile memoria di una telecamera di sicurezza ha fissato quegli attimi di violenza belluina e la polizia, attivissima, ha presto riconosciuto, rintracciato e denunciato il tassista. Il quale, magari fosse, adesso rischia la licenza. Oltre al processo.Quel che sconcerta e preoccupa è l’indifferenza che ha circondato l’atto. Un addetto al traffico dei taxi, a due passi, riconoscibile per il fratino giallo di servizio, si è girato e allontanato, ha voltato le spalle al malcapitato passeggero steso a terra e lo stesso hanno coraggiosamente fatto altri astanti. L’aeroporto di Fiumicino, già premiato come miglior scalo d’Europa, destinato a fornire servizi avveniristici d’eccellenza, non merita certo che al di là dei suoi ingressi si sviluppi una lotta indecente per guadagnarsi un taxi o un passeggero da spennare e che il disservizio di qualcuno sporchi un’immagine di efficienza di prim’ordine. Quel pugno non ha ferito al volto solo quel poveretto. Ha colpito la Capitale. Che è saggia ma anche permalosa.paolo@graldi.it