«A Prati il veleno per topi può uccidere cani e gatti». Allarme della Dem Patrizia Prestipino

«Ho appreso che nelle zone di Roma Nord-Prati l’Ama ha eseguito degli interventi di derattizzazione usando dei granelli Rossi avvelenati sulle strade e intorno agli alberi, invece di usare le consuete trappole protette». Lo scrive in una nota Patrizia Prestipino, Deputata del Partito Democratico. «Si tratta di un episodio gravissimo, per altro già denunciato da alcune associazioni animaliste, che mette a rischio la vita dei cani e dei gatti di padrone e vaganti.

La sindaca Raggi, che in campagna elettorale si era dimostrata sensibile alle questioni legate alla tutela degli animali, provveda subito a far rimuovere una situazione inaccettabile e pericolosa per tutti, esseri umani compresi.

In caso contrario - conclude Prestipino - porterò il vicenda all’attenzione dell’integruppo parlamentare animalista di cui sono segretaria, per provvedere a una denuncia presso le Autorità competenti».

