Roma, al Teatro l’Arciliuto Rosanna Fedele porta in scena “Siamo tutte Frida”

“Siamo tutte Frida” è il titolo dello spettacolo dedicato a questo personaggio affascinante: Frida è stata, Frida è, Frida sarà. Al Teatro L’Arciliuto, in piazza di Montevecchio a Roma fino al 4 ottobre, la protagonista Rosanna Fedele (anche autrice del testo e delle canzoni) ha deciso di dedicare la sua perfomance a tutte le donne inquiete, tradite, sofferenti, indecise, traditrici, quelle in fondo così simili alla celebre pittrice messicana Frida Khalo. L’attrice sulla scena si cala nei panni di questa figura femminile così piena di passione e tormenti, alternando urla di dolore a gioia incontenibile. Nello spettacolo, la cui regia è affidata a Andrés Rafael Zabala, la Fedele emoziona, commuove, regalando alla platea la sua grande capacità di conquistare l’attenzione del pubblico attento. Ad accompagnare il monologo anche momenti di pittura estemporanea, guidata dal sentimento generato dalle parole di Frida, ed una serie di brani, che come in un musical, danno voce a pensieri nascosti,arrangiati ed eseguiti dal vivo al pianoforte da Paolo Bernardi. Tra gli ospiti: Alex Partexano, Pietro Romano, Geppi Di Stasio, Roberta Sanzò, Adriana Russo.