Come faremo a convincere i cittadini romani, italiani, europei, a vaccinarsi? I sondaggi sono poco incoraggianti, permane una diffusa diffidenza nonostante le rassicurazioni degli scienziati e i risultati delle sperimentazioni dei primi vaccini anti Covid. Se il dibattito sull’obbligatorietà è ancora all’inizio, c’è però sullo sfondo una sorta di processo inverso che potrebbe avere effetti migliori della coercizione.

E i viaggi e il turismo su questo avranno un ruolo chiave. Caro cittadino, nessuno ti obbliga a vaccinarti, ma se vuoi andare a ballare a Ibiza, in settimana bianca sulle Alpi, visitare New York o l’Australia, salire su un aereo o su un nave, dovrai dimostrare che sei stato vaccinato, perché dobbiamo essere certi che non ti ammalerai di Covid-19. Non solo: pensiamo all’invasione dei turisti a Roma che potrebbe riprendere nel secondo semestre del 2021, quando la vaccinazione si sarà sviluppata su grandi numeri quanto meno nei paesi più ricchi.

Vuoi lavorare a contatto con i turisti, magari come guida, cameriere, autista Ncc? Dovrai accettare di essere vaccinato contro il Covid. Per ora sono solo scenari, ma sono solidi perché il mondo, a partire dal turismo, deve trovare un equilibrio tra la necessità di ripartire e la sicurezza sanitaria.

