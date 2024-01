Venerdì 19 Gennaio 2024, 08:44

Una volta iscrivere un figlio al liceo era cosa relativamente semplice. Gli indirizzi erano pochi e chiari: classico, scientifico, linguistico, tecnico, professionale. Oggi per fare una domanda di iscrizione alle scuole superiori (le domande da ieri possono essere inoltrate online attraverso la piattaforma Unica fino al 10 febbraio) ci vuole una laurea applicata in ingegneria fisica. E forse neanche basta. La varietà di opzioni è illimitata anche nelle scuole pubbliche. Il che - sia chiaro - è solo un vantaggio. Prendiamo il caso dello scientifico: nello stesso indirizzo ci sono tantissime alternative: cambridge, internazionale, scienze applicate, matematico, tradizionale. E poi ci sono i nuovi indirizzi: il liceo sportivo, quello con indirizzo cinese, l'opzione 4 anni, il Liceo made in Italy e il nuovo modello 4+2 per gli istituti tecnici e professionali. Un mare magnum di offerte in cui i nostri figli navigano con l'incertezza tipica dei 14enni, roba che alla domanda: «Cosa vorresti fare da grande?», ti guardano con lo sguardo vuoto di chi vorrebbe rispondere (e alcuni lo fanno): «Bo, il tiktoker?». Così, mentre tu stai lì ad arrovellarti tra codici scuole, dubbi e incertezze, ti auguri solo che tutta quella fatica un giorno venga ripagata.

