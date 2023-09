Venerdì 29 Settembre 2023, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 15:20

Se da qualche tempo, nei bar di tutta Italia, la colazione può risultare davvero indigesta, c'è un locale a Roma che ha deciso di andare decisamente controtendenza. Ormai infatti lo scontrino lievita senza senso: si paga in più per avere la schiuma nel caffè, la panna sul gelato, persino se chiedi un piattino per dividere il cornetto. Al Caffé dei Carracci, invece, non solo non si paga un sovrapprezzo ma caffè e cappuccino costano addirittura meno. Dal 4 settembre, infatti, il titolare di questo storico bar del Flaminio ha deciso di informare la clientela con un cartello affisso fuori dal locale: «Caffè a 1 euro e cappuccino a 1 euro e 20». Ovvero 20 centesimi in meno rispetto ai prezzi precedenti.

«Nonostante l'inflazione e il caro delle materie prime, lo riteniamo giusto - spiega il titolare Federico Petrucciani - Il nostro è un piccolo segnale per aiutare le fasce meno abbienti. Non si può lucrare in questo modo sulla clientela. Il caffè al bar è un'abitudine tutta italiana, gli aumenti dei prezzi non sono più giustificabili visto che l'acqua costa uguale e la corrente si è stabilizzata ai livelli pre-crisi». Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, qui si inizia proprio bene.