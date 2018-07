Foto sui social: il fidanzamento è ufficiale. Ma crollano i like

di Raffaella Troili

La foto insieme su Instagram, belli come il sole, in vacanza a vent’anni, suggella il fidanzamento. I ricordi corrono indietro, un moto involontario d’invidia percorre per una frazione di secondo addirittura anche la mamma. Eccolo dunque, esiste, le informazioni erano minime finora: è un po’ biondo, un po’ alto, laureato, fashion.

Il debutto sui social non è cosa da poco, i ragazzi sono riservati e attenti alla privacy, le spie sono in agguato, meglio non affrettare i tempi, correre troppo con le presentazioni, poi le fotografie sanno di viaggio di nozze, stretti stretti sul porticciolo, il sorriso beato, roba da sdolcinati. Tocca rifletterci e a lungo. Se è quello giusto, arriva l’ora di rompere gli indugi e la foto su Instagram ha un effetto dirompente, le coppiette escono allo scoperto, i like crollano.

In pratica, si dimezzano. Se da sola una ragazza arriva anche a 100 like, “accompagnata” non raggiunge i 50, è la dura legge dei social. Il ragazzetto a fianco è di troppo, non è gradito, la stessa cosa varrà al contrario. E bisogna scegliere a un certo punto: tra ufficializzare una storia e il piacere di piacere. Il cuore batte forte, ma intanto i fan battono in ritirata.

Mercoledì 1 Agosto 2018



