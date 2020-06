Roma, Ztl “spietata” in via dei Fori Imperiali: multate in un anno 400 ambulanze della Misericordia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Ztl che non guarda in faccia a nessuno e che arriva a multare anche le ambulanze in servizio, Azienda regionale emergenza sanitaria, ed in particolare quelle della Misericordia che in poco più di un anno ha accumulato circa 400 verbali. Accade aii di Roma dove da oltre 5 anni staziona un mezzo di soccorso dell'associazione Misericordia Roma sud Borghesiana che, in quell'area come in altre, opera in convenzione con il servizio Ares 118, quindi, per gli interventi di emergenza sanitaria. «Da poco più di un anno arrivano interi pacchetti di verbali per la violazione non autorizzata della Ztl (Zona a traffico limitato), nei duevarchi ai Fori Imperiali». Lo dichiara il presidente dell'associazione Misericordia Roma Sud Borghesiana Pietro Grossi. «In quei verbali - dice - si legge che il varco è adibito al solo passaggio di mezzi pubblici e taxi, non di ambulanze. Verbali che abbiamo contestato e che inizialmente pensavamo fossero causati da un equivoco.Quando mi sono confrontato con un responsabile della polizia locale di Roma Capitale, ho capito che non era uno scherzo; mi è stato detto, infatti, che solo a quei due varchi non sono autorizzati i transiti alle ambulanze e che non c'era nulla da fare».