Lunedì 27 Settembre 2021, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 10:13

Un uomo di 65 anni è stato trovato morto ieri sera nella sua casa a Roma. I carabinieri, allarmati da una vicina, sono entrati nell'abitazione della vittima, in via Animuccia, in zona viale Libia, e, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l'uomo fosse deceduto da diversi giorni. La vittima, che viveva sola, è stata ritrovata sul divano. La porta era regolarmente chiusa dall'interno. Non si escluderebbe un malore. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.