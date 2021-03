5 Marzo 2021

di Fabio Rossi

Over 70, fragili, categorie a rischio. Va avanti nel Lazio, pur con le carenze di dosi disponibili, la campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

Da oggi iniziano le prenotazioni per il vaccino covid riservato agli over 70: si parte dalle classi d'età di 79 e 78 anni (le persone nate nel 1942 e 1943). La prenotazione si effettua online sulla piattaforma https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome e sono necessari i dati contenuti nella tessera sanitaria.

Ieri hanno invece preso il via le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili (individuati dal piano vaccini del Ministero della Salute) che ancora non hanno ricevuto la conferma della vaccinazione dalle strutture dove sono in cura. In questo caso è necessario inserire il codice dell'esenzione per la propria patologia e la tessera sanitaria. Il Lazio, inoltre, ha reso noto che è stato raggiunto l’accordo con la medicina territoriale per vaccinare anche i soggetti vulnerabili dai medici di medicina generale con i farmaci a mRNA. Per facilitare il compito la Regione mette a disposizione delle Asl e dei singoli medici l’elenco dei loro assistiti che rientrano nelle categorie previste dalla circolare del Ministero della Salute.

Da lunedì prossimo (8 marzo) sarà poi possibile, prenotare per le classi d'età 65 e 64 anni (nati nel 1956 e 1957) a cui sono destinati i vaccini di Astrazeneca. «Stante le dosi attualmente disponibili le prenotazioni potranno essere programmate anche dopo i 30 giorni», comunica la Regione.

Sul sito della Regione Lazio possono poi prenotarsi docenti e tutto il personale della scuola (fino alla mezzanotte di domenica 7), inserendo il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico TEAM che si trova sul retro della tessera sanitaria. Automaticamente verrà comunicata anche la data per effettuare il richiamo, sempre nella stessa sede in cui è stata effettuata la prima dose. La seconda iniezione sarà somministrata tra la decima e la dodicesima settimana successiva alla prima. La vaccinazione è garantita anche per il personale che presta servizio in università fuori dalla regione, purché assistito dal Servizio sanitario regionale del Lazio.

Ovviamente può sempre accedere alla prenotazione online chi ha più di 80 anni. Sempre sul portale si può modificare la prenotazione propria o dei propri cari ed entualmente modificarla.

