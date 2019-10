Trenitalia Lazio, servizio potenziato per interruzione fra Ladispoli e Maccarese

Ultimo aggiornamento: 18:01

(Teleborsa) - In occasione dellacomunica il potenziamento del servizio con bus sostituivi e treni più frequenti sulla linea Roma – Civitavecchia (FL5).Le azioni messe in campo da Trenitalia sono state condivise ieri durante l'incontro in Regione Lazio con l'Assessore alla Mobilità Mauro Alessandri, i rappresentanti dei Comuni di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri e Civitavecchia, l'Osservatorio Regionale Trasporti e il Comitato pendolari FL5. I diversi attori coinvolti hanno portato importanti suggerimenti per favorire la mobilità durante l'interruzione.. Inoltre, nelle fasce orarie a maggiore frequentazione (7.00-9.35 e 16.00-19.00) è programmato un treno ogni 15 minuti fra Maccarese e Roma, nelle altre un treno ogni mezz'ora.Potenziato anche il servizio di customer care nelle stazioni di Ladispoli, Maccarese e Roma Termini.La ripresa del servizio domenica 3 novembre consentirà di facilitare il rientro di chi si sposterà in occasione del Ponte di Ognissanti, evitando il disagio di dover effettuare cambi a Ladispoli e Maccarese con i bagagli al seguito.