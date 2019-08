Arrestato al Torrino romeno di 36 anni: era ricercato in Europa

Era ricercato da due anni in tutta Europa. Sulla sua testa pende un mandato d'arresto per il reato, commesso in Romania nel 2017, di guida in stato d'ebbrezza. La sua corsa però è finita a Roma e precisamente al quartiere Torrino dove i carabinieri della stazione locale lo hanno ammanettato. Si tratta un romeno di 36 anni, disoccupato e con precedenti penali, che ieri pomeriggio, in via Bernardino Zandrini, è stato notato in atteggiamento sospetto dai militari impegnati in un controllo del territorio. Inizialmente il 36enne ha tentato di allontanarsi, ma inseguito dai carabinieri è stato fermato ed è emersa la sua condizione. In Romania l'uomo deve scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione quindi adesso si trova a Regina Coeli in attesa dell'estradizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA