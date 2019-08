Termini, aveva 14 chili di posate e vassoi in argento in valigia: denunciato 35 enne

Vassoi e centrotavola, ma soprattutto posate, legate con della corda: un bottino ben nascosto tutto in argento. Il trentacinquenne lettone pensava di passare inosservato con quella valigia così grossa e pesante a spasso nelle strade intorno alla stazione Termini, ma così non è stato. E' stato fermato e denunciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria: l'uomo aveva anche 800 euro e oltre 14 chilogrammi di argento per un valore di circa 7.000 euro. L'uomo, con un corposo curriculum per reati contro il patrimonio, non ha saputo spiegare agli agenti l'origine di tutto quell'argento. L'oggettistica è stata sequestrata per gli approfondimenti sulla sua provenienza.

Durantel l'operazione di controllo denominata

Summer clean station 2

disposta dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di innalzare ulteriormente il livello di attenzione nelle infrastrutture ferroviarie, sono state c ontrollate 1127 persone e altre 3 denunciate. Al lavoro negli scali ferroviari e relative adiacenze con la partecipazione congiunta e coordinata di personale della Questura e del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio e con il supporto delle unità cinofile, nonché con l'impiego di tecnologie all'avanguardia, quali smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti e metal detector per le verifiche sui bagagli. Complessivamente la Polizia di Stato ha impegnato 99 operatori e 64 pattuglie. Nel corso dell'operazione è stata, altresì, posta in essere una mirata attività di Polizia Amministrativa volta al contrasto del fenomeno dell'abusivismo commerciale e culminata nella elevazione di 8 sanzioni amministrative e 7 sequestri amministrativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA